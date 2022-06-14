Петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при восстановлении поставок

Петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при восстановлении поставок
Nissan, Hyundai и Toyota хотят вернуться к работе. Фото: pixabay

Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota планируют возобновить производство при условии полного восстановления цепочек поставок запчастей и оборудования, сообщили в Смольном.

Как заявили в городском правительстве, сегодня заводы Nissan, Hyundai и Toyota находятся в простое из-за логистических проблем: в Россию не завозят оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для производства машин.

Заводы вернутся к работе при полном восстановлении цепочек поставок. Как пишет РИА Новости, правительство города следит за ситуацией и взаимодействует с руководством автопроизводителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд. С 2023 года на обновленном заводе должны были выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

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