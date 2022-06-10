Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд

Автопроизводитель Hyundai решил приостановить реализацию проекта по реконструкции завода General Motors в Шушарах.

Как сообщает «Деловой Петербург», работы по реконструкции петербургского завода должны были стартовать весной текущего года. Начать планировалось с восстановления одного из существующих цехов и строительства нового.

Причины заморозки проекта не называются. По мнению экспертов рынка, Hyundai на фоне ухудшения экономической ситуации может выбрать другую концепцию проекта из-за падения спроса на дорогие авто.

Проект развития оценивался в 36 миллиардов рублей. С 2023 года на обновленном заводе должны были выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца июня.