Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд

Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд
Hyundai может пересмотреть концепцию проекта. Фото: pixabay

Автопроизводитель Hyundai решил приостановить реализацию проекта по реконструкции завода General Motors в Шушарах.

Как сообщает «Деловой Петербург», работы по реконструкции петербургского завода должны были стартовать весной текущего года. Начать планировалось с восстановления одного из существующих цехов и строительства нового.

Причины заморозки проекта не называются. По мнению экспертов рынка, Hyundai на фоне ухудшения экономической ситуации может выбрать другую концепцию проекта из-за падения спроса на дорогие авто.

Проект развития оценивался в 36 миллиардов рублей. С 2023 года на обновленном заводе должны были выпускать модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца июня.

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