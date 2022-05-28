Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца июня

Завод Hyundai в Петербурге продлил простой до конца июня
Конвейер может запуститься не раньше 18 июля. Фото: Pixabay

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai принял решение продлить простой на заводе в Петербурге.

По данным «Фонтанки», в первой половине июля, с 4 по 17 число, на производстве будет плановый коллективный отпуск. Таким образом конвейер может запуститься не раньше 18 июля. Производство на заводе двигателей Hyundai WIA также приостановлено. Простой продлевается и на предприятии поставщиков.

Отмечается, что Hyundai не собирается насовсем уходить с российского рынка. Сокращать смены или сотрудников не планируется. Но есть вероятность, что завод останется на простое до конца года. В этом случае работникам продолжат выплачивать 2/3 зарплаты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Nissan не планирует возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года.

Hyundai завод простой


 

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