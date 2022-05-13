Nissan не планирует возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года

Nissan не планирует возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года. Фото: pixabay

Nissan не планирует возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года. Фото: pixabay

Как минимум до марта следующего года российский завод компании Nissan не возобновит производство автомобилей.

Сами поставки транспортных средств Nissan в РФ прекратились в начале марта 2022 года. После приостановил выпуск автомобилей завод в Санкт-Петербурге, отмечая, что есть проблема с нехваткой запчастей. Теперь же стало известно, что российский завод компании не планирует восстанавливать производство до 2023 года. Об этом сообщает Automotive News.

Генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что руководство компании должно исходить из того, что производство и продажи новых автомобилей в России будут приостановлены на год.

Также нет информации и прогнозов касательно финансовых потерь для компании в связи с приостановкой деятельности в РФ. Тем не менее, уточняется, что отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на результаты Nissan в следующем финансовом году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская компания Sylvamo Corporation, производящая офисную бумагу под брендом SvetoCopy, заявила о скором уходе из России.