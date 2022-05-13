Производитель офисной бумаги SvetoCopy принял решение покинуть Россию

Американская компания Sylvamo Corporation, производящая офисную бумагу под брендом SvetoCopy, заявила об уходе из России и планах по продаже Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, находящегося в Ленинградской области.

В компании Sylvamo Corporation рассказали, что ведутся процессы по продаже бизнеса в России. Отмечается, что сейчас идет работа над достижением соглашения и планируется завершить начатые процессы в короткие сроки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года.

Отмечается, что Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. Так, за 2021 год на Россию пришлось около 15% общей выручки Sylvamo.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что один из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в РФ АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в скором времени может быть продан.