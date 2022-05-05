Производитель бумаги Mondi планирует продать крупнейшее производство в России

Один из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в России АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в скором времени может быть продан.

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» входит в состав группы Mondi, но в скором времени может быть продан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы Mondi.

Отмечается, что совет директоров группы Mondi с момента публичного заявления от 10 марта 2022 года провел анализ всех вариантов действий в отношении интересов компании в России и в результате принял решение продать российские активы, учитывая свои «корпоративные ценности и ответственность перед акционерами».

При это о сроках завершения проведения сделки или ее структуре не сообщается, так как это очень сложный процесс с операционной и структурной точки зрения.

Подчеркивается, что по состоянию на 31 декабря прошлого года чистая стоимость активов всех российских предприятий компании составляла €687 млн.

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