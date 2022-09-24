Петербуржцы могут сделать необычные снимки с огромной луной в центре города

Петербуржцы могут сделать необычные снимки с огромной луной в центре города. Фото: Gazeta.SPB/Соня Кроневальд

Петербуржцы могут сделать необычные снимки с огромной луной в центре города. Фото: Gazeta.SPB/Соня Кроневальд

На Дворцовой площади в Северной столице появилась гигантская луна. Ее установили там в честь Всероссийского дня туризма.

Как сообщает «Мойка78», на жители и гости Петербурга смогут вживую наблюдать макет спутника Земли в течение трех дней. С ним даже разрешается сделать сэлфи.

Сам фестиваль пройдет с 23 по 25 сентября. На площади также расположились тематические павильоны. Предполагается, что Луна станет частью светомузыкального шоу, которое пройдет в рамках мероприятия.

Издание заметило, что та же самая Луна уже была замечена на фестивале света у ССК в 2018 году, а после она появилась у «Галереи» и на Обводном канале.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шатры на Дворцовой будут работать до позднего вечера 25 сентября, а 24 числа закроют мотосезон и устроят вечернюю программу у Дворцового моста с парадом судов и световыми эффектами.