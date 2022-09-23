В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Дню туризма

23 сентября в Петербурге открывается трехдневный культурно-просветительский фестиваль, приуроченный ко Дню туризма.

Жителей и гостей города ждут тематические павильоны на главной городской площади — Дворцовой, а также зрелищная программа с парадом исторических парусников на Неве, мотопробег в честь завершения сезона и другие развлечения.

«В этом году мы хотели сделать тематику экспозиционной части, событийной части фестиваля предельно разнообразной, подчеркивающей разные грани истории и культуры нашего города. Надеюсь, это получится», — рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей КОрнеев.

День туризма в этом году отмечается 27 сентября под девизом «Город, где рождается хорошее настроение».

Шатры на Дворцовой будут работать до позднего вечера 25 сентября. 24 числа закроют мотосезон и устроят вечернюю программу у Дворцового моста с парадом судов и световыми эффектами.

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