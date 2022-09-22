В Москве отгремел первый блогерский форум «Поколение Insight»

Первый Всероссийский форум блогеров «Поколение Insight» впервые собрал в столице более 600 блогеров из 62 регионов России, что является новым уровнем для региональной блогосферы. Наша редакция с головой окунулась в эту атмосферу и готова делиться самыми интересными подробностями.

Уже через минуту мы посвятим вас во все подробности самого масштабного форума региональных блогеров за всю историю, но для начала раскроем секрет, как организаторам удалось собрать такое количество блогеров в одном месте.

Insight People — это продюсерский центр, который объединяет креативных и энергичных людей со всей России, жаждущих демонстрировать миру свои таланты через блоги. На данный момент в команде Insight People более 1200 блогеров различного масштаба: от пока еще малоизвестных молодых людей до популярных артистов (Анна Хилькевич, Анатолий Цой, Никита Серов и др). Все, теперь можно погружаться в атмосферу.

День первый, 20 сентября. Как стать мегапопулярным блогером, избавиться от хейта и достичь успеха?

Начнем с простого: а кто такой вообще блогер сейчас? На открытии форума генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина, генеральный продюсер RuTube Давид Качаров и генеральный директор новой российской соцсети YAPPY Данила Овчаров дали возможность присутствующим самим ответить на этот вопрос и получили интересный ответ: блогер — это…

● жизнерадостный человек, который зажигает сердца людей; ● человек, который шагнул в неизвестность и совсем не пожалел; ● креативный человек, главная цель которого — заряжать своего зрителя положительными эмоциями; ● двигатель прогресса, человек, который задает тренды.

Но, чтобы стать тем самым «двигателем», придется выполнить несколько условий: немного поучиться, развить насмотренность, проанализировать контент успешных коллег, сделать публикацию контента своей привычкой и перестать ждать от продюсеров «волшебных таблеток» по продвижению.

«Для начала не нужно даже каких-то особых вложений и ресурсов, кроме вашего желания, времени, снятия зашоренности и попытки покреативить. Попробовать что-то, что вы еще не делали — выйти из зоны комфорта», — отметила руководитель департамента по работе с блогерами Insight People Лидия Рогова.

Тематических выступлений на форуме было много, но, как ни странно, собравшиеся из регионов блогеры задавали разным спикерам один вопрос: как реагировать на тонны негатива в соцсетях?

Не секрет, что любые блогеры чаще других людей сталкиваются с хейтом. Евгений Ершов и Хасл знают это не понаслышке, поэтому дали парочку дельных советов своим коллегам. Спойлер: банить всех хейтеров не придется.

По мнению знаменитостей, негатив ради негатива можно смело игнорировать, обращая свое внимание лишь на «здравый хейт» с аргументами. Начинающим блогерам обычно тяжело это дается, но рано или поздно к провокациям начинаешь привыкать, а после – хейт веселит и даже позволяет увеличивать охваты.

«Хейтеры — это самые преданные фанаты. Они ищут в тебе любые мелочи, до чего бы докопаться. Но изначально — это люди, которые дают тебе актив. Любые разговоры, какими бы они ни были, — это все равно разговоры о тебе», — отметил Ершов во время тематического выступления «Сам себе блогер».

Жизнь такова, что чем бы вы ни занимались, сколько бы времени на это ни тратили, все равно всегда найдется человек, готовый ставить под сомнение ваши таланты и трудолюбие. И придется своими действиями доказывать, что любой хейт в вашу сторону совершенно необоснован.

Но что, если даже близкие в тебе сомневаются, говорят, что достичь желаемых высот нереально, а выбиться в люди могут только дети богатых родителей?

«Когда люди говорят, что что-то невозможно, я всегда с этим спорю. Фраза «все куплено» — абсолютная чушь. Вы живете в то время, когда можете без денег сделать себе имя», — заявил актер кино и КВН, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сарик Андреасян.

По его мнению, «дело для души» и коммерция — не противоположности, а взаимодополняющие вещи. Творчество в любом случае является коммерцией: если вас посмотрело большое количество зрителей, то это стало коммерцией. Хорошая новость в том, что в XXI веке делать что-то для души и зарабатывать на этом приличные деньги может каждый.

Правда, артистов и блогеров успех ждет в том случае, если они будут ярко о себе заявлять, постоянно искать новые тренды и анализировать, что беспокоит их аудиторию в данный период времени.

«Вы попадаете в тренды, потому что попадаете в сердце и мозг людей, и они этим делятся», — подчеркнул Андреасян во время выступления на тему «Как управлять креативными командами».

К слову, региональным блогерам проще залететь в тренды и попасть в болевые точки аудитории: они понимают, как устроены большие города и как живут люди в регионах России, потому что прочувствовали это на себе.

Но место рождения не так важно, как главные составляющие успеха:

1. умение делегировать обязанности и вызывать эмоции, 2. доверять работе профессионалов, 3. адаптироваться к скорости восприятия современного поколения 4. не забывать о трудолюбии.

Известный пауэрлифтер, актер и видеоблогер Кирилл Сарычев добавил еще парочку ингредиентов для успешного успеха

«Секрет успеха в упрямстве и вере в себя. Свое дело, неважно в какой сфере, просто нужно делать. Даже если вы не верите. Даже если не верят ваши родители, нужно делать», — заявил спортсмен во время своего выступления на тему «Спорт и лидерство».

Иметь кристально чистую репутацию в современных соцсетях, по мнению Сарычева, бессмысленно: зарабатывать на рекламе «правильным» блогерам сложнее, поэтому пора прекращать переживать из-за чужих комментариев и начинать генерировать идеи для контента. Не получается придумать самому? Не беда! Всегда же можно подсмотреть у других.

«И тебя никто не обвинит в воровстве, потому что сейчас это называется тренды», — посмеялся Сарычев.

Говорить об инсайтах с деловой части форума «Поколение Insight» можно бесконечно, ведь программа мероприятия без лишней лести действительно была насыщенной.

Так, например, блогер-миллионник Алина Левда рассказала, как распаковать и продать свою экспертность, а основатели Пензфильммаш Семен Молоканов и Антон Карпушкин обсудили российский видеопродакшн 2022 года. И так образовательная программа плавно перетекла в следующий день форума.

День второй, 21 сентября. Кто заставил прилюдно приседать Гасанова и от чего плакали зрители?

Для тех, кому не хватило новых знаний в первый день форума, 21 сентября в Парке Горького установили шатры-лектории, где знаменитости и специалисты из разных областей проводили мастер-классы и участвовали в публичных встречах с элементами интервью (public talk).

Узнать ответы на волнующие вопросы блогеры и простые посетители парка могли у создателей и участников реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, в числе которых Гусейн Гасанов, Евгений Ершов, Торнике Квитатиани и другие.

Блогеры-миллионники Алина Акилова и Елена Бородач, в свою очередь, раскрыли секреты создания контента в соцсетях, прокачки трафика в YAPPY и востребованности на площадке. Не обошлось и без выступлений известных артистов: так, рэпер ST (Александр Степанов) провел поэтическую встречу «Любовь & мегаполис».

Помимо лекториев для посетителей парка весь день работали тематические зоны: мобильная академия контента YAPPY TRUCK, спортивная зона, площадка для стритбола и мини-сцена для уличных танцоров.

Но давайте будем откровенными: больше всего зрители, конечно, хотели пробраться к главной сцене, где проходил гала-концерт в честь Всемирного дня русского единения.

Средь бела дня вдруг началась зарядка: спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заставил блогеров Гусейна Гасанова и Евгения Ершова приседать вместе со зрителями посреди Парка Горького.

И люди поддержали эту инициативу, а позже снимали на телефоны выступления Торнике Квитатиани, Саши Стоуна, Миланы Стар, Анатолия Цоя и танцевального коллектива ЮДИ, плакали под лирические песни Анет Сай, Ershov, ST, и, конечно, вспоминали молодость, благодаря Денису Кляверу и Иванушкам International.

Честь завершать это грандиозное мероприятие выпала музыканту, композитору и автору песен Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman. Певец настолько заворожил публику мощной энергетикой и шикарным голосом, что начавшийся внезапно проливной дождь не смог разогнать поклонников.

Зрители разных возрастов на протяжении получаса стояли под открытым небом в девять вечера и наслаждались хитами артиста, скандируя его имя. Заключающей стала песня «Я русский», после чего Shaman исполнил гимн России. На такой патриотической ноте завершился концерт в честь Всемирного дня русского единения и сам блогерский форум «Поколение Insight».

Мероприятие прошло при поддержке партнеров – продюсерского центра Insight People, негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, YAPPY, Телеканала Матч ТВ.