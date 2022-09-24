В Колпино житель коммуналки напал с ножом на гостя

В Колпино житель коммуналки напал с ножом на гостя. Фото: "Яндекс.Карты"

В Колпино житель коммуналки напал с ножом на гостя. Фото: "Яндекс.Карты"

В пятницу днем из квартиры дома 3 на улице Машиностроителей в Колпино медики забрали израненного мужчину. Выяснилось, что он ввязался в драку с соседом из коммунальной квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранителям сообщение поступило 23 сентября около 13:35. По прибытию на месте в комнате с ножевым ранением груди нашли 31-летнего мужчину. Пострадавшего забрали в больницу № 33.

Тут же в алкогольном опьянении задержали и 44-летнего хозяина комнаты, который сейчас проходит подозреваемым по делу о нанесении ножевого ранения. По версии следствия около 13:15 мужчина, находясь по месту жительства, во время внезапной ссоры ножом ударил гостя.

У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости, оказалось, что задеты внутренние органы. Мужчина в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

Подозреваемого доставили в отделение, после чего перевели в СПСЗЛ. В отношении него был составлен протокол.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мигрант совершил насильственные действия сексуального характера над девятилетней в коммуналке Колпино и сбежал.