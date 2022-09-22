Сосед по коммуналке в Колпино домогался 9-летней девочки

Мигрант совершил насильственные действия сексуального характера над девятилетней в Колпино и сбежал.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в среду в полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что сосед по коммунальной квартире на Павловской улице домогался его дочери. Это произошло еще 9 сентября в коридоре общего пользования.

Сейчас полиция по подозрению в сексуальном насилии разыскивает 51-летнего гражданина Узбекистана. Он невысокого роста, около 160 сантиметров, волосы темного цвета. Ориентировку направили в отделы МВД России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист развратил 12-летнюю пассажирку в центре Петербурга. Мать девочки рассказала, что во вторник днем водитель такси на «Киа К5» приставал к ее дочери, когда машина стояла на Московском проспекте.