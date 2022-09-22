Таксист развратил 12-летнюю пассажирку на Московском проспекте

Водителя такси задержали за развращение 12-летней пассажирки в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию поступило заявление от матери пострадавшей. Она рассказала, что во вторник днем водитель такси на «Киа К5» приставал к ее дочери, когда машина стояла на Московском проспекте.

Подозреваемого в разврате поймали через час на Мытнинской улице. По горячим следам задержали 34-летнего мужчину, который работает не только таксистом, но и водителем автобуса.

Таксиста доставили в следственный отдел по Московскому району. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в машине пьяного водителя на Таллинском шоссе нашли 400 граммов наркотика.