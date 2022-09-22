В машине пьяного водителя на Таллинском шоссе нашли 400 граммов наркотика

В Красносельском районе пьяный автомобилист попался дорожной полиции с пакетом растительного наркотика.

Как стало известно Gazeta.SPb, во вторник полиция остановила на Таллинском шоссе автомобиль Hyundai Creta. За рулем сидел 46-летний водитель с признаками опьянения, а на пассажирском ехал 28-летний мигрант из Узбекистана.

У пассажира при себе был пакет, в котором лежало четыре куска темного камнеобразного вещества. На экпертизе установили, что это 400 граммов растительного наркотического вещества.

Накануне полиция возбудила уголовное дело. Пассажира задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга. Злоумышленник был обнаружен во время патрулирования территории в лесном массиве. По подозрению задержан 47-летний мужчина из Зеленогорска.