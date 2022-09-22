В Комарово охранника убили ударами ножом в шею из-за денежного долга

В Курортном районе Петербурга охранника зарезали ножом из-за денежного долга.

Все случилось на озере Щучье в Комарово. Днем накануне в сторожевом домике у КПП было найдено тело 70-летнего сотрудника охранной организации.

Прибывшие после звонка очевидца полицейские сразу начали искать злоумышленника. Он был обнаружен во время патрулирования территории в лесном массиве. По подозрению задержан 47-летний мужчина из Зеленогорска.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранители предполагают, что задержанный перерезал горло охраннику во время конфликта из-за денежного долга.

На месте происшествия нашли и изъяли ножи, ногтевые пластины, смартфоны, 22,4 тысячи рублей, вентиль газового баллона и окурок.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки.