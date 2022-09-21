В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки

В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки
В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Военнослужащие специального моторизованного полка в заброшенном здании Петербурга наткнулись на сильно истлевшие человеческие останки.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, скелет нашли во время патрулирования недалеко от Петербургского шоссе. О неизвестном мертвеце информировали сегодня, 21 сентября.

Личность погибшего пока не установили. В настоящее время следственные органы СК России по Петербургу выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга местная жительница случайно наткнулась на череп, внешне очень схожий с человеческим. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили информацию. Выяснилось, что на газоне в трех метрах от пятого подъезда лежит череп, похожий на человеческий.

новости СПб петербургское шоссе погибший человеческие останки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие ...
С октября россияне смогут показать водительские права в электронном виде
Доктор Мясников рассказал, о чем свидетельствует постоянная утомляемость
Петербуржцам объяснили, как будет проходить назальная вакцинация против ...
YouTube игнорирует жалобы пользователей на нежелательный контент
Блогер специально устроил аварию, чтобы проверить реакцию IPhone 14
Под Петербургом женщину задержали за смертельное ранение сожителя в пах
В Петербурге собакам-поводырям предложили выдавать пенсии