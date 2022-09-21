В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки

В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

В заброшенном здании рядом с Петербургским шоссе нашли истлевшие человеческие останки. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Военнослужащие специального моторизованного полка в заброшенном здании Петербурга наткнулись на сильно истлевшие человеческие останки.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, скелет нашли во время патрулирования недалеко от Петербургского шоссе. О неизвестном мертвеце информировали сегодня, 21 сентября.

Личность погибшего пока не установили. В настоящее время следственные органы СК России по Петербургу выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга местная жительница случайно наткнулась на череп, внешне очень схожий с человеческим. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили информацию. Выяснилось, что на газоне в трех метрах от пятого подъезда лежит череп, похожий на человеческий.