У парадной на Наличной нашли нумерованный человеческий череп

У парадной на Наличной нашли нумерованный человеческий череп
У парадной на Наличной нашли нумерованный человеческий череп. Фото: unsplash

В Василеостровском районе Северной столицы местная жительница случайно наткнулась на череп, внешне очень схожий с человеческим.

Как стало известно Gzeta.SPB, женщина обратилась в полицию около 12:50 дня 20 сентября. По словам гражданки, у 5 подъезда дома 40, корпус 1 по Наличной улице она нашла человеческие останки.

На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили информацию. Выяснилось, что на газоне в трех метрах от пятого подъезда лежит череп, похожий на человеческий. У страшной находки не было верхней части черепной коробки, а внутри значилось: №95. Остальную часть написанного разглядеть не удалось.

В настоящее время череп направлен на генетическое исследование. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга на территории заброшенного здания нашли труп женщины, которая была объявлена в розыск другой страной за алименты.

Василеостровский район новости СПб останки человека


 

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