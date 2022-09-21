У парадной на Наличной нашли нумерованный человеческий череп

В Василеостровском районе Северной столицы местная жительница случайно наткнулась на череп, внешне очень схожий с человеческим.

Как стало известно Gzeta.SPB, женщина обратилась в полицию около 12:50 дня 20 сентября. По словам гражданки, у 5 подъезда дома 40, корпус 1 по Наличной улице она нашла человеческие останки.

На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили информацию. Выяснилось, что на газоне в трех метрах от пятого подъезда лежит череп, похожий на человеческий. У страшной находки не было верхней части черепной коробки, а внутри значилось: №95. Остальную часть написанного разглядеть не удалось.

В настоящее время череп направлен на генетическое исследование. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга на территории заброшенного здания нашли труп женщины, которая была объявлена в розыск другой страной за алименты.