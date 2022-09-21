В заброшенном доме на Петергофском шоссе нашли труп иностранки в розыске

В заброшенном доме на Петергофском шоссе нашли труп иностранки в розыске. Фото: "Яндекс.Карты"

В заброшенном доме на Петергофском шоссе нашли труп иностранки в розыске. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе на территории заброшенного здания нашли труп женщины, которая была объявлена в розыск другой страной за алименты.

Как стало известно Gazeta.SPB, тело нашли 19 сентября около 23:00 в в заброшенном доме 84, корпус 1 по Петергофскому шоссе. В подъезде на втором этаже лежала погибшая 37-летняя женщина, которая является гражданкой республики Беларусь. Специалисты заметили у трупа сломанный нос, а также гематомы на лице и груди.

С места изъяли следы пальцев рук и обуви, а также одежду. В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Петербурга нашли труп неизвестного мужчины на территории природного заказника «Северное побережье Невской губы». К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа.