Сгнивший труп нашли в заказнике «Северное побережье Невской губы»

Петербуржцы нашли труп неизвестного мужчины на территории природного заказника «Северное побережье Невской губы».

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в обеденное время в службу «112» позвонил очевидец. Он сообщил, что обнаружил в лесу заказника мертвого человека.

К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранители совместно с судмедэкспертом и криминалистом установили, что тело принадлежит неизвестному мужчине. Труп уже начал разлагаться.

Причину смерти мужчины установят на судмедэкспертизе в морге. Обстоятельства его гибели выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что росгвардейцы спасли мужчину, спрыгнувшего в канал Грибоедова. Омоновец снял форму и спрыгнул в канал, где схватил гражданина и помог поднять его на подплывший катер.