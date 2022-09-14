Росгвардейцы спасли мужчину, спрыгнувшего в канал Грибоедова

Сотрудники Росгвардии вытащили из канала Грибоедова мужчину, который по неизвестной причине решил спрыгнуть в воду.

Накануне в шесть часов вечера местный житель снял верхнюю одежду и спрыгнул в канал у дома 18 по Фонарному переулку. Очевидцы заметили это и обратились за помощью к росгвардейцам, которые стояли неподалеку и охраняли здание. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка вызвали экстренные службы. На место происшествия сразу прибыл сотрудник ОМОН с эвакуационной стропой. Он закинул спасательное средство в воду, но мужчина не смог за него ухватиться. Тогда омоновец снял форму и спрыгнул в канал, где схватил гражданина и помог поднять его на подплывший катер.

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу.

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