Росгвардейцы спасли мужчину, спрыгнувшего в канал Грибоедова

Росгвардейцы спасли мужчину, спрыгнувшего в канал Грибоедова
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Росгвардии вытащили из канала Грибоедова мужчину, который по неизвестной причине решил спрыгнуть в воду.

Накануне в шесть часов вечера местный житель снял верхнюю одежду и спрыгнул в канал у дома 18 по Фонарному переулку. Очевидцы заметили это и обратились за помощью к росгвардейцам, которые стояли неподалеку и охраняли здание. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Стражи порядка вызвали экстренные службы. На место происшествия сразу прибыл сотрудник ОМОН с эвакуационной стропой. Он закинул спасательное средство в воду, но мужчина не смог за него ухватиться. Тогда омоновец снял форму и спрыгнул в канал, где схватил гражданина и помог поднять его на подплывший катер.

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочие спасли девушку, упавшую в Неву в центре Петербурга.

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