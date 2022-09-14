Рабочие спасли девушку, упавшую в Неву в центре Петербурга

Рабочие спасли девушку, упавшую в Неву в центре Петербурга
Фото: МК в Питере

Ремонтирующие Биржевой мост рабочие спасли девушку, упавшую в Неву.

Юной петербурженке стало плохо, когда она сидела на набережной у Биржевого моста. Девушка потеряла сознание и упала в воду. На помощь к ней пришли рабочие, которые занимались капитальным ремонтом моста и заметили ее падение. Об этом сообщает 47news.

Все обошлось благополучно. Рабочие вытащили пострадавшую из воды, оказали первую помощь и вызвали экстренные службы. Горожанка позже рассказала, что упала в воду из-за того, что у нее резко закружилась голова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лось попал под машину на Софийской улице. Автомобилист за рулем легковушки Mitsubishi Colt в темноте не заметил выскочившего на дорогу лося — столкновения избежать не удалось.

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