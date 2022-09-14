Лось попал под машину на Софийской улице

Очевидцы сообщили о сбитом лосе на дороге в Колпинском районе Петербурга.

Кадры с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожный инцидент случился накануне вечером на Софийской улице рядом с пересечением с Колпинским шоссе. Автомобилист за рулем легковушки Mitsubishi Colt в темноте не заметил выскочившего на дорогу лося — столкновения избежать не удалось.

От удара сохатый отлетел на несколько метров и остался лежать на проезжей части. В момент съемки ролика лось еще был живой, но, как пишут очевидцы, «ему похоже конец».

«Знак ‘дикие животные’ стоит не просто так. У лосей осенью гон, за 20 лет ни разу на Софийке лосей не видел», — отмечает автор публикации.

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