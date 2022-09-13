В Приморском районе пьяный угонщик автомобиля сразу же попал в ДТП

В Приморском районе пьяный угонщик автомобиля сразу же попал в ДТП. Фото: Pxhere

В Приморском районе пьяный угонщик автомобиля сразу же попал в ДТП. Фото: Pxhere

Гендиректор петербургской компании написал заявление на мужчину, угнавшего у него автомобиль. При этом правоохранители успели поймать злоумышленника раньше, чем сам гражданин успел узнать об угоне.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в Приморском районе Северной столицы. Тогда 40-летний владелец транспорта отлучился по своим делам, и в период с 18:00 вечера 10 сентября по 10:00 утра 11 сентября у него угнали «Toyota Land Cruiser».

Правоохранительные органы задержали нетрезвого 28-летнего мужчину, который и совершил угон дорогостоящей иномарки владельца с Яхтенной улицы, 3, корпус 1. Выяснилось, что злоумышленник сразу после угона попал в ДТП на Мытнинской улице, 10.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанного мужчину по решению суда поместили на 10 суток административного ареста в Спецприемник ГУ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на петербургского таксиста напал неизвестный и угнал у него автомобиль.