Андрей Левакин освобожден от должности председателя КРТИ

В Северной столице от должности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры был освобожден Андрей Левакин.

В Смольном сообщили, что освобожденный 23 сентября от должности Левакин продолжит работу Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Временно исполняющим обязанности главы КРТИ назначили бывшего заместителя Левакина Александра Федотова.

Во главе комитета Андрей Левакин встал в феврале 2020 года. Он сменил на этой должности Сергея Харлашкина. До этого Левакин уже работал в комитете, а также занимал должность замглавы Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле этого года президент России Владимир Путин освободил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина от его должности. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что со временем Рогозина трудоустроят.