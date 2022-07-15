Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»

Сегодня, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина от его должности
Указ об освобождении Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» опубликован на сайте Кремля и вступает в силу в день подписания.
«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — утверждается в тексте документа.
Место Рогозина занял бывший вице-премьер, курировавший космос и оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что со временем Рогозина трудоустроят, пишут РИА Новости.
Известно, что экс-гендиректор вступил на должность в мае 2018 года, перед этим он являлся замглавы правительства по вопросам ОПК.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, когда состоится запуск российского аппарата «Луна-25». По словам главы госкорпорации, аппарат планируют запустить на Луну с космодрома Восточный до конца сентября 2022 года. Об этом он заявил в четверг на марафоне «Новые горизонты».