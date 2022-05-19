Глава «Роскосмоса» Рогозин: российский аппарат запустят на Луну до конца сентября

Дмитрий Рогозин заявил, что аппарат запустят на Луну до конца сентября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дмитрий Рогозин заявил, что аппарат запустят на Луну до конца сентября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, когда состоится запуск российского аппарата «Луна-25».

По словам главы госкорпорации, аппарат планируют запустить на Луну с космодрома Восточный до конца сентября 2022 года. Об этом он заявил в четверг на марафоне «Новые горизонты».

Главной задачей автоматической станции «Луна-25» на спутнике Земли будет отработка базовых технологий мягкой посадки и проведение исследований на южном полюсе Луны.

В Сбербанке рассказали, как управлять бонусами СберСпасибо. Средства, потраченные на оформление или платежи по ряду продуктов компаний СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ, теперь можно вернуть на карту Сбера с помощью бонусов от СберСпасибо. Это позволит сократить расходы, например, на путешествие или снизить размер очередного взноса по накопительному страхованию жизни.