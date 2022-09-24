В Петербурге заработал чат-бот, информирующий о деталях частичной мобилизации

У петербуржцев появилась возможность задать интересующие вопросы о частичной мобилизации новому чат-боту в Telegram-канале.

Разработкой чат-бота занимался Комитет по информатизации и связи Северной столицы. В пресс-службе Смольного пояснили, что с при помощи нового Telegram-канала можно получить ответы на вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации.

В частности, горожанам расскажут, кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение предусмотрено для мобилизуемых граждан, и прочую важную информацию.

Чат-бот работает круглосуточно и доступен с любого устройства: смартфона, ноутбука или компьютера. Чтобы задать вопрос, необходимо установить Telegram, а после ввести в строку поиска spb_mob_bot, который представит список вопросов.

Известно, что информация в системе будет обновляться. Если после общения с ботом вопросы все равно останутся, можно обратиться за консультацией по номеру 122. Работа кол-центра будет вестись совместно с Минобороны, Минцифры РФ и другими органами власти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Петербурга создали призывную комиссию по частичной мобилизации населения.