В Санкт-Петербурге появилась призывная комиссия по частичной мобилизации

В связи с указом президента России на территории Северной столицы уже создали призывную комиссию по частичной мобилизации населения.

Во главе призывной комиссии встал губернатор Петербурга Александр Беглов, а заместителем руководителя назначен военный комиссар города Сергей Качковский.

Отмечается, что комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для города. Об этом сообщает «Neva.Today» со ссылкой на заявление Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября. Путин отметил, что призыву на военную службу будут подлежать только те, кто в настоящий момент стоят в запасе, а также люди, проходившие службу в рядах ВС.

Призванные на военные службу перед отправкой обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.