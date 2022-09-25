На должность гендиректора Эрмитажа переназначен Михаил Пиотровский

До 2025 года гендиректором Эрмитажа остается Михаил Пиотровский, которого 25 сентября переназначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соответствующее заявление появилось на сайте правительства сегодня. Подчеркивается, что полномочия Пиотровского на посту гендиректора подтверждены еще на три года.

Работу в Эрмитаже Пиотровский начал в 1991 году, а в 1992 года он занял должность директора музея. Пиотровский является доктором исторических наук, академиком Российской академии наук (РАН), членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге от должности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры был освобожден Андрей Левакин. Временно исполняющим обязанности главы КРТИ назначили бывшего заместителя Левакина Александра Федотова.