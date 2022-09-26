Во время дорожного конфликта на Дыбенко у виновника аварии силой отобрали телефон

Двое мужчин из Mercedes-Benz напали на водителя врезавшегося в них Hyundai Solaris.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне около 17:30 на перекрестке улицы Дыбенко с проспектом Большевиков. После того, как автомобиль Hyundai врезался в Mercedes, из последнего выскочили двое мужчин и начали скандалить. Под угрозой ножа и с применением физической силы они отобрали у водителя «Соляриса» телефон за 10 тысяч рублей, а после скрылись.

Пострадавший вызвал полицию, после чего машину злоумышленников остановили у соседнего дома. В салоне находились двое 28-летних мужчин из Таджикистана. Они задержаны и оставлены в отделе для разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что драка между мигрантами на стройке в Лисьем Носу закончилась резней.