Драка между мигрантами на стройке в Лисьем Носу закончилась резней

На строительной площадке в поселке Лисий Нос мигрант получил ножевые ранения от другого мигранта.
Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером 24 сентября в приемный покой больницы на такси доставили 47-летнего гражданина Таджикистана. Его положили в реанимацию с ножевыми ранениями грудной клетки, плеча и лопатки. Полиция пока не может опросить его из-за тяжелого состояния.
Злоумышленника поймали на следующее утро на строительной площадке на Высокой улице, 41. Им оказался 42-летний мужчина из Узбекистана.
Правоохранители считают, что мигранты вместе выпили, после чего между ними завязалась ссора. Во время конфликта один из них достал нож и напал на другого.
Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино менеджера компании по продажам телефонов связали скотчем и обокрали.