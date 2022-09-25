В Мурино менеджера компании по продажам телефонов связали скотчем и обокрали

В ночь с пятницы на субботу в квартиру к жителю Мурино ворвались двое злоумышленников, которые, применив силу, забрали с собой имущество на 370 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 02:14 ночи 24 сентября правоохранительным органам Всеволожского района поступило сообщение, что в Мурино на улице Привокзальная, 3, корпус 3 обокрали менеджера компании «Apple».

По словам мужчины все произошло примерно в 00:15. Тогда двое неизвестных позвонили в звонок входной двери. Когда заявитель им открыл, они вошли в его квартиру, связали пострадавшему руки скотчем, после чего, угрожая ножом, совершили хищение имущества и скрылись с места преступления.

Один из нападавших, которого до этого менеджер не видел, потребовал ПИН-код от банковской карты, а затем осуществил перевод 2 000 рублей, после чего скрылся с места происшествия. Второго злоумышленника пострадавший узнал, так как был с ним немного знаком, он оказал ему активное сопротивление и выбежал на лестничную клетку, а затем попросил граждан вызвать полицию.

Малознакомый Николай из квартиры в это время уже ушел, там пострадавший обнаружил отсутствие мобильного телефона «Iphone 14», ноутбука, наручных часов, рюкзака, кошелька и толстовки. В общей сложности ущерб составил 370 000 рублей.

Позже, в субботу днем, в парадной дома 5 по улице Шувалова полицейские задержали мужчину Николая, который проживает в указанном доме. Его доставили в отделение, после чего перевели в СПСЗЛ.

В настоящий момент разыскивается второй злоумышленник. На вид он 25 лет, ростом 175 см, в момент произошедшего был одет в голубую толстовку и серые штаны.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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