В Московском районе пенсионер набросился с ножом на хозяина квартиры

В Московском районе пенсионер набросился с ножом на хозяина квартиры. Фото: "Яндекс.Карты"

В Московском районе пенсионер набросился с ножом на хозяина квартиры. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге очередные пьяные посиделки закончились больницей и, вероятно, уголовным делом.

Как стало известно Gazeta.SPB, 24 сентября около 20:02 в полицию Московского района поступило сообщение от жительницы дома 47 по улице Благодатной, которая рассказала, что в квартире ее родственника ранили ножом.

На место выехали специалисты, которые обнаружили в указанном помещении 52-летнего гражданина с проникающей колото-резаной раной в переднюю брюшную стенку грудной клетки, шоком первой степени и алкогольной интоксикацией. Мужчину в тяжелом состоянии отправили на скорой.

Тут же по подозрению в совершении преступления задержали 66-летнего жителя того же 47 дома. По версии следствия, около 19:56 после совместного распития спиртных напитков злоумышленник нанес хозяину квартиры тяжелое ножевое ранение.

Мужчину доставили в отделение, после чего перевели в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из квартиры дома 3 на улице Машиностроителей в Колпино медики забрали израненного мужчину. Предполагается, что что он ввязался в драку с соседом из коммунальной квартиры.