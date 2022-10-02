Брюс Уиллис опроверг продажу прав на свой цифровой облик российский компании Deepcake

Актер Брюс Уиллис. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

Актер Брюс Уиллис. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

В СМИ недавно распространилась информация о том, что голливудский актер Брюс Уиллис якобы продал права на свой образ российской компании Deepcake, которая специализируется на дипфейках —изображениях, сгенерированных искусственным интеллектом. Представитель Брюса Уиллиса опроверг этот слух.

По информации зарубежных СМИ, представитель Брюса Уиллиса заявил, что актер не сотрудничает и не имеет соглашения с Deepcake — российской компанией, разрабатывающей технологию дипфейк. Эту информацию подтвердили и в самой компании, отметив, что права на цифровые копии принадлежат Уиллису по умолчанию — их невозможно продать.

Такие слухи могли появиться на фоне событий марта 2022 года — тогда семья Уиллиса заявила, что актер завершит карьеру из-за диагностированного расстройства речи, афазии, которое не позволяет ему работать на съемочной площадке и учить текст.

При этом сама технология может быть полезна актерам. По мнению представителей Deepcake, дипфейками могут пользоваться те звезды, которые не против появиться в рекламе, но не хотят физически участвовать в съемках.

Напомним, что Брюс Уиллис известен многими ролями сильных людей в кино. Роль отважного героя он сыграл в фильме «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть».

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