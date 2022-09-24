Петербургские врачи в очках смешанной реальности удалили опухоль на почке

Петербургские врачи в очках смешанной реальности удалили опухоль на почке. Фото: пресс-служба Клиники высоких медицинских технологи им. Пирогова СПбГУ

Петербургские врачи в очках смешанной реальности удалили опухоль на почке. Фото: пресс-служба Клиники высоких медицинских технологи им. Пирогова СПбГУ

Команда специалистов Клиники высоких медицинских технологи им. Пирогова СПбГУ провели уникальную операцию на почку в очках смешанной реальности.

В пресс-службе медицинского учреждения рассказали, что пациенту потребовалась операцию по удалению опухоли с почки, поэтому была применена технология смешанной реальности.

Отмечается, что у мужчины обнаружили небольшое образование в левой почке, которое располагалось в ткани органа. Хирурги смогли сохранить почку благодаря специальным очкам смешанной реальности, которые были созданы с применением оригинального отечественного ПО HLOIA.

Так, на первом этапе пациенту сделали КТ с контрастированием. В специальную программу загрузили томографию, после чего произошла ее сегментация, — почка окрасилась в разные цвета, опухоль и сосуды выделились. После этого данные попали в HLOIA, откуда перешли в приложение на очки смешанной реальности.

Благодаря технологии врач получил полную информацию о местоположении сосудов, мочеточника, опухоли и почечной артерии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе врачи Педиатрического университета спасли руку мальчика, попавшую в газонокосилку.