В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay

В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay
Фото: banki.ru

Финские банкоматы Nosto, которые работали китайской платежной системой, перестали обслуживать карты UnionPay.

Представитель компании пояснил, что решение связано с повышенным спросом на наличные средства, которые снимают граждане РФ, пишут РИА Новости.

В компании отметили, что они достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлен.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге вторые выходные подряд наблюдается повышенный ажиотаж у обменных пунктов. Петербуржцы выстроились в линии в связи с падением курса евро.

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