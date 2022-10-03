В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay

Финские банкоматы Nosto, которые работали китайской платежной системой, перестали обслуживать карты UnionPay.

Представитель компании пояснил, что решение связано с повышенным спросом на наличные средства, которые снимают граждане РФ, пишут РИА Новости.

В компании отметили, что они достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлен.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге вторые выходные подряд наблюдается повышенный ажиотаж у обменных пунктов. Петербуржцы выстроились в линии в связи с падением курса евро.