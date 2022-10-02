Петербуржцы вновь выстроились в очереди у обменников

В Северной Столице вторые выходные подряд наблюдается повышенный ажиотаж у обменных пунктов. Петербуржцы выстроились в линии в связи с падением курса евро.

По информации Делового Петербурга, в воскресенье, 2 октября, более 20 человек были замечены в очереди у обменника на Лиговском проспекте. Источники сообщили изданию, что петербуржцам, желающим получить суммы от тысячи долларов, советуют заказывать по телефону.

Стоит отметить, что в прошлые выходные в городе наблюдалась та же ситуация — в конце сентября горожане также выстроились в очереди к пунктам обмена валюты. Повышенный ажиотаж замечали у обменника на Большой Пушкарской улице, а также у пунктов в центре города. При этом проблем с наличной валютой у кассиров не возникало.