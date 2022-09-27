Петербургская пенсионерка отдала мошенникам валюту для спасения дочери в Швеции

Пожилая жительница Кировского района лишилась сбережений после разговора с телефонной мошенницей.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник днем 81-летней пенсионерке с Автовской улице позвонила неизвестная женщина. Она представилась, как дочь петербурженки, и рассказала ей правдоподобную историю. Якобы она стала виновницей ДТП в Швеции, и теперь ее могут привлечь к ответственности. Но есть возможность избежать наказания — с помощью взятки.

После телефонного разговора к пенсионерке пришел курьер, которому она отдала 360 тысяч рублей, 83 тысячи шведских крон и 360 евро. Общая сумма ущерба составила 806 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник под наркотиками пырнул подругу ножом и выпал из окна в Шувалово.