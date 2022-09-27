Школьник под наркотиками пырнул подругу ножом и выпал из окна в Шувалово

Ученик девятого класса в нетрезвом состоянии ранил подругу ножом, а после выпал с высоты третьего этажа в Шувалово.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось ночью на Береговой улице в Шувалово. Очевидцы позвонили в службу «112» и сообщили о падении подростка с третьего этажа жилого дома.

Скорая помощь забрала школьника с травмами головы, переломом поперечных отростков, ушибами и отправлением психотропным веществом. В больнице его состояние оценивают как тяжелое.

Полицейские на месте установили, что подросток был в гостях у своей 14-летней знакомой. Находясь под действием запрещенных веществ он ударил подругу ножом в шею, а после упал с высоты.

Девушку госпитализировали с колотой раной шеи в состоянии средней тяжести.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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