Ночной пожар в заброшенном здании на Рощинской улице тушили три часа

Минувшей ночью в Московском районе Петербурга тушили крупный пожар в заброшенном здании.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 0.27. Все случилось на Рощинской улице, дом 2, где находится одноэтажное капитально-ремонтируемое здание размером 15 на 40 метров.

По неизвестной причине в постройке началось возгорание. Огонь распространился по площади 300 квадратных метров.

К месту были направлены 25 пожарных и пять единиц техники. Через 20 минут пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. Через час пожар локализовали, а ранг снизили до первого номера. Полностью справиться с огнем удалось к 3.38.

При пожаре никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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