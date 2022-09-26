Кухня загорелась в жилом доме на Кадетской линии В.О.

Пожар случился в жилом доме на Кадетской линии Васильевского острова.

Как сообщает «МК в Питере», из окон второго этажа дома на Кадетской линии, 7, забил черный дым. Вскоре он охватил несколько соседних окон. Прибывшие пожарные вытащили из помещения одного раздетого мужчину.

По данным городского ГУ МЧС, возгорание началось на кухне четырехкомнатной отдельной квартиры. Там загорелась обстановка на площади 4 квадратных метра.

Пожарных вызвали к месту происшествия в 17:18. На месте происшествия работали 15 человек личного состава с привлечением трех единиц специальной техники. Огонь ликвидировали в 17:34.

На месте происшествия также работает скорая. В МЧС о пострадавших не сообщают.

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