Аналитики назвали самые дефицитные специальности в Петербурге

Аналитики HeadHunter выявили каких сотрудников больше всего не хватает работодателям в Петербурге.

Самыми дефицитными специальностями в Петербурге оказались менеджеры по продажам, программисты, продавцы, водители, бухгалтеры, повара, врачи, администраторы, упаковщики, слесари и курьеры, сообщает пресс-служба hh.ru.

Было отмечен, что на эти вакансии откликаются меньше всего людей. Примерно 2 человека на одну вакансию. Эксперты говорят, что здоровой на рынке труда является ситуация, когда на одну вакансию откликается 5–7 человек. Если конкуренция выше, это так называемый рынок работодателя, когда людям трудно найти работу из-за большого количества соискателей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций.