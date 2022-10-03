Большая часть российского бизнеса в 2023 году будет освобождена от плановых проверок

Большая часть российского бизнеса в 2023 году будет освобождена от плановых проверок
Фото: правительство РФ

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций. Однако это касается лишь тех организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственными объектами.

Такое решение даст возможность бизнесменам обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главным преимуществом станет то, что по результатам визита не будет штрафов и наказаний, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Кроме того, решение касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, регулируемых Федеральным законом «О государственном контроле». Известно, что данная работа ведется по поручению президента.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay.

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