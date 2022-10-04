Рыбакам Ленобласти назвали самые «клевые дни» в октябре

Октябрь считается наилучшим временем для рыбалки. Однако стоит знать несколько хитростей, чтобы вернуться с большим уловом домой.

Так, стоит запомнить несколько правил: нужно больше перемещаться по водоему (желательно на лодке), внимательно выбирать наживку и знать про самые «клевые дни» месяца, передает пресс-служба ГУП «Леноблводоканала».

Эксперты рассказывают о том, что с похолоданием вся рыба уходит на глубину. Поэтому особенно актуальной становится охота на хищников, которые активизируются для накопления жирка перед зимой. Щука и окунь ловятся на любую подходящую для них приманку.

Отличный клев ожидается 4, 5, 14, 15, 16, 17 и 28 октября. Вероятность уйти домой без улова особенна велика 1 и 2 октября, 7 — 11 октября, 22 — 27 октября. В остальные дни ожидается средний клев.

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