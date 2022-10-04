За минувшую ночь в Петербурге выпало почти 20% от месячной нормы осадков

В Петербурге понедельник, 3 октября, был очень холодным и дождливым — погода испортилась ближе к вечеру. Синоптик рассказал, сколько же всего небесной влаги обрушилось на город за эту ночь.

Синоптик Михаил Леус привел предварительные данные по количеству осадков в Петербурге 3 октября. Согласно его словам, за минувшую ночь в Санкт-Петербурге выпало 12 мм осадков, что с оставляет 1/5 от месячной нормы октября — 19%.

В свою очередь, на территории Ленинградской области дожди были еще более интенсивными. Так метеостанция Шлиссельбурга отметила выпадение 33 мм небесной влаги, а это уже больше половины от положенного за месяц — от 50%. Окончательные данные о ночных дождях станут доступны петербуржцам после 9 часов утра

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что порывистый ветер и холодные дожди подпортят настроение петербуржцам 4 октября.