Порывистый ветер и холодные дожди подпортят настроение петербуржцам 4 октября

Петербургский синоптик предупредил: Северная Столица 4 октября окажется в зоне циклона. В городе будет холодно, слегка дождливо и ветрено.

Синоптик Петербурга Михаил Леус рассказал, какую погоду ждать горожанам во вторник, 4 октября. По его словам, сегодня Северная столица останется во власти циклонического вихря. Он сформирует в регионе облачную погоду с неустойчивыми прояснениями. Кроме того, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха не поднимется выше +8…+10 градусов, в Ленобласти будет колебаться от +6… до +11 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду погода останется такой же — небольшие дожди, и около +10°.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что с начала недели в Петербурге будет бушевать южный циклон, из-за него в городе будет облачно, возможны дожди.