Циклон принесет в Петербург дожди и сильный ветер 3 октября

Циклон принесет в Петербург дожди и сильный ветер 3 октября
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С начала недели в Петербурге будет бушевать южный циклон, из-за него в городе будет облачно, возможны дожди.

Сегодня, 3 октября, в Петербурге температура воздуха составит +8 градусов, будет пасмурно, прорывы ветра могут достигать до 17 м/с. Во второй половине дня возможны дожди. Такая погода задержится в городе вплоть до выходных, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что МЧС по Санкт-Петербургу предупредил: на город надвигается плохая погода с сильным ветром. Выходящим из дома петербуржцам стоит быть внимательнее, не помешает прихватить с собой зонты.

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