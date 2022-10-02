Петербуржцев предупредили о сильном ветре 3 октября

Петербуржцев предупредили о сильном ветре 3 октября
Фото: unsplash

Петербургский отдел МЧС предупредил: на город надвигается плохая погода с сильным ветром. Выходящим из дома петербуржцам стоит быть внимательнее, не помешает прихватить с собой зонты.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, мягкие выходные в Северной Столице сменятся суровой стихией — в городе ожидается ухудшение погодных условий.

Так уже в понедельник, 3 сентября в Петербурге задует пронизывающий ветер с порывами до 17 м/с. Синоптик Михаил Леус также предупреждал об ухудшении погоды. Помимо ветра, в город придут дожди, а температура воздуха не поднимется выше +10 градусов.

Отметим, что сегодня, 2 октября, Петербург с утра окутали густые туманы — предвестники надвигающегося похолодания. Петербуржцы делились кадрами молочной белизны улиц в соцсетях, сравнивая Северную Столицу с жутким городом «Сайлент Хилл» из фильмов ужасов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что первое воскресенье октября окутает утренний Петербург туманами.

ветер мчс новости СПб плохая погода


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы смогут съездить на экскурсии в Москву и Нижний Новгород по ...
Бастрыкин проверит обоснованность жалоб на общественный транспорт Петербурга
Данные клиентов и сотрудников сети магазинов DNS утекли в сеть
Петербуржцам посоветовали налегать на хурму для борьбы с сезонной хандрой и ...
Петербуржцев предупредили о сильном ветре 3 октября
Петербуржцы в 2022 году на 18% реже попадали в ДТП
Брюс Уиллис опроверг продажу прав на свой цифровой облик российский ...
Услужливый слесарь из Петербурга заложил свою квартиру ради ...