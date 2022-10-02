Петербуржцев предупредили о сильном ветре 3 октября

Петербургский отдел МЧС предупредил: на город надвигается плохая погода с сильным ветром. Выходящим из дома петербуржцам стоит быть внимательнее, не помешает прихватить с собой зонты.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, мягкие выходные в Северной Столице сменятся суровой стихией — в городе ожидается ухудшение погодных условий.

Так уже в понедельник, 3 сентября в Петербурге задует пронизывающий ветер с порывами до 17 м/с. Синоптик Михаил Леус также предупреждал об ухудшении погоды. Помимо ветра, в город придут дожди, а температура воздуха не поднимется выше +10 градусов.

Отметим, что сегодня, 2 октября, Петербург с утра окутали густые туманы — предвестники надвигающегося похолодания. Петербуржцы делились кадрами молочной белизны улиц в соцсетях, сравнивая Северную Столицу с жутким городом «Сайлент Хилл» из фильмов ужасов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что первое воскресенье октября окутает утренний Петербург туманами.