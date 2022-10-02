Первое воскресенье октября окутает утренний Петербург туманами

Первое воскресенье октября окутает утренний Петербург туманами
Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Синоптик рассказал, в какой климатической ситуации окажется Санкт-Петербург в воскресенье, 2 октября. Самое время планировать прогулки и походы за грибами — будет сухо, не очень холодно и немного сумрачно.

По словам синоптика Михаила Леуса, 2 октября на метеорологические условия в Петербурге будет влиять гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока.

«Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня местами очаги туманов», — отметил Леус.

Температура воздуха в этот день в Северной Столице будет довольно классическая: +11…+13 градусов, В Ленинградской области: +9…+14 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник город поставит хорошую погоду на паузу — придут дожди, а температура не поднимется выше +10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что первый день октября принесет в Петербург сухость и прохладу.

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