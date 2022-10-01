Первый день октября принесет в Петербург сухость и прохладу

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какой погодой порадует петербуржцев первый день октября. Так субботний день в Северной Столице будет довольно сухим, но прохладным.

По словам синоптика, в первый день октября на синоптическую ситуацию в атмосфере Петербурга повлияет небольшой, вытянувшийся с востока, гребень антициклона.

«Его стараниями в облаках появятся прояснения, вероятность дождей будет невелика, а температурные показатели ожидаются близкими к климатической норме», — описал начало октября Михаил Леус.

Городская температура воздуха в этот день не поднимется выше +11…+13 градусов, а в Ленобласти будет колебаться от +9… до +14°. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в городе будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

Следующий день в Петербурге будет примерно таким же — погода изменится мало.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что синоптик пообещал петербуржцам дожди и до +10 градусов.