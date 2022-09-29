Синоптик пообещал петербуржцам дожди и до +10 градусов

Синоптик пообещал петербуржцам дожди и до +10 градусов
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг в Петербурге ожидается дождливая и холодная погода.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду сегодня будет диктовать фронтальный раздел, вытянувшийся через территорию региона в широтном направлении. Его стараниями в Северной столице сохранится облачная погода, пройдут короткие дожди, а температура воздуха понизится.

За окном ожидается от +8 до +10 градусов. В Ленинградской области может похолодать до +6 градусов. Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм рт. ст.

В пятницу, 30 сентября, местами пройдут дожди, а температура воздуха немного повысится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации.

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